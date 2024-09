Boeing lâche du lest sur les conditions de son offre pour lever la grève

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le groupe Boeing a annoncé mardi avoir octroyé davantage de temps au syndicat des machinistes (IAM), dont plus de 33.000 adhérents sont en grève dans le nord-ouest des Etats-Unis depuis le 13 septembre, pour étudier l'offre qu'il a adressée la veille mais qui a reçu une rebuffade.

"Cette grève affecte nos équipes et notre région, et nous pensons que nos employés devraient avoir l'opportunité de voter sur notre offre qui contient des améliorations importantes en termes de salaires et d'avantages", a indiqué Boeing dans un communiqué.

"Nous avons contacté le syndicat pour lui donner davantage de temps et pour offrir un soutien logistique une fois qu'il aura décidé de procéder au vote", a-t-il poursuivi.

Aucune nouvelle date butoir n'a été fixée.

L'avionneur américain a présenté lundi sa "meilleure" offre, aussi qualifiée de "finale", comprenant notamment une hausse salariale de 30% sur quatre ans, contre 25% dans sa proposition précédente, et fixant à vendredi 23H59 le délai pour une ratification par les grévistes.

Mais quelques heures plus tard, la direction du syndicat a jugé insuffisante cette nouvelle proposition - la première avait été rejetée par près de 95% des syndiqués le 12 septembre.

Il a, par ailleurs, affirmé que le délai jusqu'à vendredi soir était trop court pour organiser la consultation des grévistes.

Cette hausse de 30% "est un progrès, mais cela n'efface pas le fait que pendant une décennie, nos membres n'ont reçu que 8% d'augmentation salariale", a souligné le syndicat dans un communiqué.

Il a aussi indiqué que le résultat d'un sondage conduit la veille auprès de ses membres était "excessivement clair" et qu'ils "n'étaient pas intéressés par la dernière proposition de la compagnie envoyée via les médias".

Il s'est dit par contre "prêt à programmer des discussions soit avec des médiateurs soit directement avec Boeing".

Un round de discussions s'était déroulé les 17 et 18 septembre, pour la première fois en présence de médiateurs fédéraux.

Les deux principales usines du groupe à Renton (produisant le 737, son avion le plus vendu) et Everett (produisant le 777 et abritant plusieurs programmes militaires) font partie des sites totalement à l'arrêt depuis dix jours.