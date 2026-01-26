 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing-La production du 737 devrait éclipser les pertes attendues au T4
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 12:28

par Dan Catchpole

Les analystes scruteront dans les résultats financiers de Boeing BA.N mardi ses ambitions en termes de production de 737 et de flux de trésorerie disponible pour les années à venir, malgré une nouvelle perte trimestrielle attendue.

Alors que l'action Boeing avait chuté de plus de 30% en 2024 à la suite de la perte en vol d'un panneau de porte d'un 737 MAX, elle a désormais presque retrouvé son cours d'avant l'incident.

Toutefois, d'après les données de LSEG, les analystes de Wall Street prévoient que Boeing enregistrera une perte de 39 cents par action au quatrième trimestre.

L'année 2025 s'est avérée charnière pour Boeing, qui a stabilisé et augmenté la production de son 737 MAX, véritable source de revenus. Le groupe a également vendu sa filiale Jeppesen pour 10,6 milliards de dollars (8,94 milliards d'euros), racheté son principal fournisseur Spirit AeroSystems, remporté le contrat américain pour les chasseurs F-47 et battu son rival européen Airbus AIR.PA en termes de commandes pour la première fois depuis plusieurs années.

PROBLÈMES DE CERTIFICATION

Mais l'avionneur américain peine toujours à certifier les modèles 737 MAX 7 et 10, les versions les plus petite et plus grande de son célèbre modèle monocouloir, ainsi que le gros-porteur 777X qui accuse déjà six ans de retard.

De nombreux analystes estiment cependant que Boeing présente plus d'avantages que de risques. Sur 29 analystes interrogés par LSEG, 24 d'entre eux recommandent l'"achat". L'issue dépendra en grande partie de la capacité de Boeing à continuer d'augmenter la production du 737 au-delà du plafond fédéral de 38 avions par mois. Les régulateurs fédéraux ont approuvé en octobre une augmentation de la production à 42 appareils par mois.

"Ils ont accumulé beaucoup de stocks au cours des deux dernières années, donc 42 par mois ne représente pas un défi majeur", a déclaré Doug Harned, analyste en investissement aérospatial chez Bernstein.

"Quand ils atteindront 47 par mois, ils devront alors augmenter la cadence de la chaîne d'approvisionnement", a-t-il ajouté.

Le président-directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a précédemment déclaré que l'entreprise n'augmenterait pas le rythme de production plus d'une fois tous les six mois.

Selon Doug Harned, même un délai de neuf à douze mois pour une augmentation du rythme de production est acceptable, à condition que celui-ci soit stable et ne soit pas affecté par des problèmes de qualité et de sécurité comme cela a été le cas après la pandémie.

Avec un carnet de commandes d'avions suffisamment rempli pour assurer son activité au-delà de 2030, les investisseurs souhaitent savoir quand le flux de trésorerie disponible de Boeing, un indicateur clé pour les investisseurs, dépassera les 10 milliards de dollars.

Bernstein prévoit que ce seuil sera franchi en 2028.

Pour 2025, le flux de trésorerie est attendu négatif. Matthew Akers, analyste chez BNP Paribas, écrit dans une note qu'il est impératif que "l'équation dépasse les 10 milliards de dollars" de flux de trésorerie disponible le plus tôt possible afin de satisfaire les investisseurs haussiers ("bulls").

Rarement pessimiste à l'égard de Boeing, Matthew Akers anticipe pour le groupe un flux de trésorerie disponible de 9 milliards de dollars en 2029.

(Rédigé par Dan Catchpole à Seattle ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AIRBUS
203,5500 EUR Euronext Paris -1,57%
BOEING CO
252,110 USD NYSE +0,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • nexity-1 (Crédit: L. Grassin / )
    Nexity : rebondit de 12% vers 9,25E
    information fournie par Zonebourse 26.01.2026 12:54 

    Nexity rebondit in extremis ce 29/01 après avoir frôlé la correctionnelle le mercredi 21 janvier (plongeon vers 8,15E), en clôturant sous le plancher crucial des 8,25E du 3 septembre 2025, des 8,335E du 24 juin 2024 Le titre semblait bien parti pour s'en aller ... Lire la suite

  • BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    BENETEAU : Pas de signe d'amélioration
    information fournie par TEC 26.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne donnent pas de signaux particuliers. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • ( AFP / JOHN MACDOUGALL )
    Le moral des entrepreneurs allemands reste à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier
    information fournie par Boursorama avec AFP 26.01.2026 12:51 

    Le moral des chefs d'entreprise allemands est resté à son plus bas niveau depuis huit mois en janvier, signe d'un début d'année sans élan pour l'économie allemande en difficulté. Le baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, s'est stabilisé ... Lire la suite

  • Melba Vazquez (au centre), mère du prisonnier politique Merwin Simons, reçoit un soin capillaire devant la prison Rodeo I où elle attend la sortie de son fils, le 25 janvier 2026 à Guatire, près de Caracas, au Venezuela ( AFP / Ronaldo SCHEMIDT )
    Venezuela: nouvelle vague de libération de prisonniers politiques
    information fournie par AFP 26.01.2026 12:50 

    Au moins 104 prisonniers politiques ont été relâchés en une journée au Venezuela, où un processus de libération des détenus avance au compte-gouttes sous la pression de Washington, a indiqué dimanche l'ONG Foro Penal. "Nous avons vérifié 104 libérations de prisonniers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank