Boeing: Japan Airlines adopte Insight Accelerator

(CercleFinance.com) - Boeing fait savoir que la compagnie Japan Airlines (JAL) a adopté Insight Accelerator -soit la solution de maintenance prédictive de l'avionneur américain- pour sa flotte de 787 Dreamliner.



Cette solution s'appuie sur l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique pour identifier rapidement et avec précision les indicateurs de dégradation ou de dysfonctionnement prématuré des pièces.



Boeing estime que cette solution permet de réduire les inspections inutiles jusqu'à 85 %. En outre, le temps d'analyse de la maintenance prédictive se trouve réduit de plusieurs mois à quelques jours.



Par ailleurs, les deux sociétés ont aussi prévu que Boeing fournisse à JAL une configuration intérieure améliorée pour les 787. Boeing effectuera les travaux d'ingénierie et fournira les kits de composants pour les reconfigurations.





