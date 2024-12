Boeing : inspection complète en Corée du Sud des 737-800 après un crash meurtrier

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Un appareil 737-800 du constructeur américain Boeing s'est écrasé hier lors de son atterrissage à l'aéroport de Muan en Corée du Sud, faisant 179 morts sur 181 passagers. Il s'agissait d'un 737-800 de la compagnie low-cost sud-coréenne Jeju Air qui était parti de Bangkok. La Corée du Sud a lancé une "inspection complète" de tous les Boeing 737-800 utilisés par des compagnies du pays. Sur les images du crash, de la fumée s'était échappé des moteurs de l'appareil, avant de percuter un mur en bout de piste et d'être englouti par les flammes.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.