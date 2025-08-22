 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 975,46
+0,47%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing: huitième mission lancée pour le X 37B
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 16:25

(Zonebourse.com) - Boeing annonce que le véhicule d'essai orbital X 37B qu'il a construit, a été lancé la nuit passée pour sa huitième mission, ayant décollé à bord d'un Falcon 9 de SpaceX depuis le Centre spatial Kennedy, en Floride.

Le véhicule est désormais en orbite et procède à la vérification standard. Cette mission comprend un module de service intégré de Boeing afin d'augmenter la capacité de charge utile pour les activités d'expérimentation en orbite.

Dans ce cadre, il accueillera plusieurs démonstrations technologiques de partenaires gouvernementaux, dont des communications laser et un capteur inertiel quantique conçu pour soutenir la navigation lorsque le GPS n'est pas disponible.

Pour mémoire, le X 37B a achevé il y a moins de six mois sa septième mission, au cours de laquelle il a 'exécuté une manoeuvre d'aérofreinage unique en son genre pour changer d'orbite tout en économisant le propergol'.

Valeurs associées

BOEING CO
231,140 USD NYSE +2,98%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank