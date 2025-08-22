Boeing: huitième mission lancée pour le X 37B
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 16:25
Le véhicule est désormais en orbite et procède à la vérification standard. Cette mission comprend un module de service intégré de Boeing afin d'augmenter la capacité de charge utile pour les activités d'expérimentation en orbite.
Dans ce cadre, il accueillera plusieurs démonstrations technologiques de partenaires gouvernementaux, dont des communications laser et un capteur inertiel quantique conçu pour soutenir la navigation lorsque le GPS n'est pas disponible.
Pour mémoire, le X 37B a achevé il y a moins de six mois sa septième mission, au cours de laquelle il a 'exécuté une manoeuvre d'aérofreinage unique en son genre pour changer d'orbite tout en économisant le propergol'.
Valeurs associées
|231,140 USD
|NYSE
|+2,98%
