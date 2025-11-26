Boeing, HP Inc, Dell, Deere... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Autodesk

L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk est attendu en forte hausse grâce à des résultats et objectifs meilleurs qu'anticipé. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 343 millions de dollars, soit 1,60 dollar par action, contre un bénéfice de 275 millions de dollars, soit 1,27 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,67 dollars, surpassant le consensus s'élevant à 2,50 dollars.

Boeing

Boeing a remporté un contrat Lot 12 auprès de l'armée de l'air américaine (US Air Force) pour 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus supplémentaires, d'une valeur de 2,47 milliards de dollars. Le constructeur aéronautique souligne qu'il existe 183 avions ravitailleurs multimissions KC-46A sous contrat ou en service dans le monde entier, offrant des avantages avancés en termes de capacités aux forces interarmées et aux alliés. Cela comprend 98 appareils livrés à l'armée de l'air américaine, six à la Force aérienne d'autodéfense japonaise et quatre sous contrat pour l'armée de l'air israélienne.

Deere

Au titre de son exercice 2024/2025, Deere & Company a généré un bénéfice net part du groupe de 5,027 milliards de dollars, soit 18,50 dollars par action. Il est en baisse comparé à la même période il y a un an : 7,1 milliards de dollars, soit 25,62 dollars par action. Les ventes nettes reculent sur cet exercice : 38,91 milliards de dollars, contre 44,75 milliards de dollars un an auparavant. Pour l'exercice 2025/2026, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel agricole anticipe un recul de son bénéfice net part du groupe.

Dell

Le groupe d'informatique Dell devrait progresser à Wall Street après avoir relevé ses objectifs annuels. Au deuxième trimestre, clos début août, Dell a vu son bénéfice net augmenter de 32%, à 1,55 milliard de dollars, soit 2,28 dollars par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,59 dollars, là où le marché ciblait 2,47 dollars, selon le consensus FactSet. Les revenus ont progressé de 11%, à 27 milliards de dollars, ressortant légèrement sous les attentes : 27,2 milliards de dollars.

HP Inc

HP Inc a présenté des prévisions annuelles décevantes et annoncé jusqu'à 6000 suppressions de postes. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a généré un bénéfice net en repli de 12% à 795 millions de dollars, soit 84 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 93 cents par action, soit 1 cent de mieux qu'attendu. Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,2% à 14,60 milliards de dollars alors que le marché visait 14,53 milliards de dollars.

NetApp

Le spécialiste des prestations de stockage et de la gestion des données NetApp a publié des résultats meilleurs qu'anticipé. Au deuxième trimestre, clos fin octobre, le groupe a enregistré un bénéfice net en progression de 2%, à 305 millions de dollars. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,05 dollars, supérieur au consensus s'élevant à 1,89 dollar. Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 3%, à 1,71 milliard de dollars, alors que Wall Street visait 1,69 milliard de dollars.

Secteur pharmaceutique

Dans un communiqué de presse, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont dévoilé des économies pour les seniors sur 15 médicaments majeurs contre le cancer et les maladies chroniques. L'économie nette pourrait être de 44%, soit 12 milliards de dollars, par rapport aux dépenses Medicare négociées l'an dernier sur 15 médicaments largement utilisés pour traiter le cancer et d'autres maladies chroniques graves. Ces économies résultent de l'action agressive menée par l'administration Trump pour obtenir des prix plus bas pour les bénéficiaires de Medicare.

UnitedHealth Group, Cigna, Humana

Selon Reuters, Donald Trump a indiqué qu'il ne souhaitait pas prolonger les subventions de l'Obamacare, mais que son avis pourrait être revu alors qu'une prolongation pourrait être nécessaire à court terme. Les titres UnitedHealth Group, Cigna, Humana... seront à surveiller.

Warner Bros

Warner Bros a demandé à ses acheteurs potentiels de soumettre des offres améliorées avant le 1er décembre, ont fait savoir deux sources proches du dossier à Reuters. Le mois dernier, le géant américain du divertissement avait reçu des offres d'achat préliminaires émanant de Paramount Skydance, Comcast et Netflix. Warner Bros Discovery, qui abrite CNN, HBO Max et la franchise "Harry Potter", a annoncé son intention de se scinder en deux entités distinctes, l'une regroupant ses studios et ses activités de streaming, l'autre ses réseaux de télévision par câble.