Boeing: hausse de la production de missiles Patriot PAC-3

(CercleFinance.com) - Boeing annonce avoir inauguré une extension de 35 000 pieds carrés (soit plus de 3200 m²) de son usine de Huntsville produisant des missiles Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).



Cette expansion permettra à Boeing d'augmenter la production annuelle de missiles Patriot PAC-3 de plus de 30 % pour répondre aux besoins croissants en matière de défense aérienne et antimissile dans le monde.



Selon Boeing, le PAC-3 constitue 'une capacité essentielle de défense aérienne et antimissile'.



L'expansion du site permettra d'augmenter considérablement la production pour soutenir l'armée américaine, ses alliés et les partenaires internationaux qui en dépendent, a déclaré Debbie Barnett, vice-présidente en charge du site de production des systèmes de missiles stratégiques et de défense et de Boeing Huntsville.





