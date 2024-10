Boeing : forte perte par action au troisième trimestre

(AOF) - Vendredi dernier, Boeing a dévoilé ses résultats préliminaires au titre du troisième trimestre. Le groupe prévoit d'enregistrer des revenus sur cette période à 17,8 milliards de dollars contre 16,9 milliards de dollars au second trimestre. Sa perte par action s'élève à 9,97 dollars contre une perte de 2,33 dollars au second trimestre. Son flux de trésorerie d'exploitation est négatif à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Les liquidités et les placements en valeurs mobilières ont totalisé 10,5 milliards de dollars à la fin de ce trimestre.

Sa branche Défense, Espace et Sécurité va être de nouveau marquée par une charge liée à plusieurs programmes à coûts fixes, d'environ 2 milliards de dollars.

