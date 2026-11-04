Boeing finalise une commande record de 140 avions 737-10 auprès d'Avolon

L'avionneur a enregistré une commande ferme de 140 appareils 737-10 auprès d'Avolon, un spécialiste de la location d'appareils.

Cette opération porte le carnet de commandes d'Avolon auprès de Boeing à plus de 240 appareils 737 MAX restant à livrer. Elle intervient dans un contexte de forte demande pour les monocouloirs de grande capacité, segment présenté comme étant "le plus dynamique de l'aviation commerciale".

Depuis le début de l'année 2026, les sociétés de leasing ont passé des commandes fermes pour plus de 230 Boeing 737-10, soit cinq fois leur carnet de commandes sur ce modèle à fin 2025.

Capable de transporter jusqu'à 230 passagers sur une distance de 5 740 kilomètres, le 737-10 répond aux besoins de renouvellement et d'expansion des flottes. Les loueurs ont commandé plus de 1 450 appareils 737 MAX, représentant environ 20% du carnet de commandes de Boeing.

Boeing a conclu la séance sur un repli de 1,2% hier à Wall Street. Le titre est attendu en hausse d'environ 0,5% à l'ouverture des marchés.