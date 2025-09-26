 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boeing et Norwegian Group signent une commande de 30 avions 737-8
26/09/2025

Boeing et Norwegian Group ont annoncé une commande de 30 avions 737-8. L'accord représente la première commande directe du groupe à Boeing depuis 2017 et porte son carnet de commandes de 737 MAX à 80 avions.

Norwegian exploite principalement des avions monocouloirs Boeing depuis sa première commande de 737-800 de nouvelle génération en 2007.

Elle a été la première compagnie aérienne européenne à prendre livraison du 737 MAX en 2017 et la première à exploiter le 737-8 sur des lignes transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis.

' L'accord signé aujourd'hui pour 30 737-8 supplémentaires soutiendra son ambition de devenir la compagnie aérienne de référence en Scandinavie, offrant la flexibilité nécessaire pour se développer en Europe et au-delà ', a déclaré Brad McMullen , vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.

BOEING CO
213,500 USD NYSE -0,77%
