Boeing et Norwegian Group signent une commande de 30 avions 737-8
information fournie par Zonebourse 26/09/2025 à 09:21
Norwegian exploite principalement des avions monocouloirs Boeing depuis sa première commande de 737-800 de nouvelle génération en 2007.
Elle a été la première compagnie aérienne européenne à prendre livraison du 737 MAX en 2017 et la première à exploiter le 737-8 sur des lignes transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis.
' L'accord signé aujourd'hui pour 30 737-8 supplémentaires soutiendra son ambition de devenir la compagnie aérienne de référence en Scandinavie, offrant la flexibilité nécessaire pour se développer en Europe et au-delà ', a déclaré Brad McMullen , vice-président senior des ventes commerciales et du marketing de Boeing.
Valeurs associées
|213,500 USD
|NYSE
|-0,77%
A lire aussi
-
La justice allemande a ordonné vendredi au parti d'extrême droite AfD de quitter son siège national à Berlin, après un conflit avec le propriétaire, mais la principale formation d'opposition du pays y voit une victoire, ayant obtenu un sursis jusqu'à fin 2026. ... Lire la suite
-
La compagnie aérienne à bas coûts Norwegian a exercé son option d'achat sur trente appareils Boeing 737 MAX 8 supplémentaires, portant le total de la commande à 80 appareils, a-t-elle annoncé vendredi. Norwegian avait dévoilé un accord en mai 2022 pour l'achat ... Lire la suite
-
L'ultime épisode de HPI, jeudi soir sur TF1 , a attiré 5,6 millions de téléspectateurs, un très bon score d'audience mais qui reste toutefois loin des records atteints par la série phénomène à ses débuts, selon les chiffres de Médiamétrie publiés vendredi. Diffusé ... Lire la suite
-
Entre les murs effondrés du palais de Mandalay, dans le centre de la Birmanie, six veuves tout juste arrivées et hantées par le chagrin découvrent une ville dévastée par un séisme, et à nouveau secouée par un conflit. Leurs époux sont morts pour la cause de la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer