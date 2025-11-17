L'Ukraine commande 55 locomotives Traxx à Alstom
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 14:00
Evalué à environ 470 millions d'euros et enregistré au 2e trimestre de l'exercice 2025-26, ce contrat sera financé principalement par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (300 MEUR) et la Banque mondiale (190 millions de dollars).
Ces locomotives à double tension seront spécialement adaptées aux besoins de l'infrastructure ukrainienne. Le contrat comprend également la formation des conducteurs de train, du personnel de maintenance et certaines livraisons de pièces.
Signataire de l'Ukraine Business Compact, Alstom affirme soutenir le développement économique et la reconstruction du pays, notamment par le renforcement des relations commerciales et d'investissement, ainsi que le partage d'expertise.
Valeurs associées
|22,9000 EUR
|Euronext Paris
|-3,33%
