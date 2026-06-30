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Boeing et le syndicat des ingénieurs entament des négociations collectives
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 20:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 3, déclaration de Boeing aux paragraphes 4 et 5)

Boeing BA.N et le syndicat représentant ses ingénieurs et techniciens ont annoncé mardi qu'ils entameraient des négociations officielles avant l'expiration de leurs conventions collectives en octobre.

La Society of Professional Engineering Employees in Aerospace, qui représente environ 17 000 membres, a déclaré qu’elle réclamait de meilleurs salaires, des avantages sociaux améliorés et des modalités de travail plus flexibles.

Ces négociations constituent la troisième grande campagne de négociations collectives menée par Boeing en autant d’années. Les deux précédentes, qui concernaient respectivement les salariés des avions commerciaux du constructeur et une unité de négociation distincte regroupant les salariés du secteur de la défense – toutes deux représentées par l’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale –, s’étaient soldées par des grèves prolongées.

Boeing a déclaré considérer ces négociations comme une occasion de renforcer sa culture d’entreprise et a ajouté qu’il souhaitait parvenir rapidement à un accord.

« L'argent que nous dépenserions pour mettre en œuvre un plan d'urgence pourrait plutôt être investi en vous tous, alors que nous travaillons à l'élaboration d'une offre contractuelle solide », a déclaré Ben Nimmergut, vice-président et ingénieur en chef fonctionnel chargé de l'ingénierie de production chez Boeing.

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