Boeing et Honeywell poursuivis par les familles des victimes du crash d'Air India

Les plaignants blâment des interrupteurs de coupure de carburant que la FAA dit ne pas être en cause

260 personnes sont mortes dans l'accident du vol 171 d'Air India

Les experts en aviation doutent que les interrupteurs aient pu être actionnés accidentellement

Les familles des quatre passagers tués dans l' accident du 12 juin d'un Boeing 787 d'Air India BA.N ont déclaré dans un procès que l'accident était dû à des interrupteurs de carburant prétendument défectueux , qui, selon l'Administration fédérale de l'aviation américaine , ne semblent pas avoir causé l'accident qui a tué 260 personnes.

La plainte déposée mercredi devant la Cour supérieure du Delaware accuse Boeing et Honeywell HON , qui a fabriqué les interrupteurs, d'être responsables de l'accident survenu quelques secondes après le décollage du vol 171 de la ville indienne d'Ahmedabad à destination de Londres.

Les plaignants se réfèrent à un avis de la FAA datant de 2018 qui recommandait, mais n'imposait pas, aux opérateurs de plusieurs modèles Boeing, dont le 787, d'inspecter le mécanisme de verrouillage des interrupteurs de coupure de carburant pour s'assurer qu'il ne pouvait pas être déplacé accidentellement.

Le rapport préliminaire

du Bureau indien d'enquête sur les accidents d'aviation (AAIB) sur l'accident indique qu'Air India n'a pas effectué les inspections suggérées et que les dossiers de maintenance montrent que le module de commande des gaz, qui comprend les interrupteurs de carburant, a été remplacé en 2019 et en 2023 sur l'avion impliqué dans l'accident.

Le rapport note que "toutes les consignes de navigabilité applicables et les bulletins de service d'alerte ont été respectés sur l'avion ainsi que sur les moteurs"

Boeing a refusé de commenter et Honeywell n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Un enregistrement du cockpit du dialogue entre les deux pilotes de l'avion suggère que le commandant de bord a coupé le flux de carburant vers les moteurs de l'avion, comme Reuters l'a précédemment rapporté.

La plainte maintient que les interrupteurs se trouvaient à un endroit du cockpit où ils étaient plus susceptibles d'être actionnés par inadvertance, ce qui "garantissait effectivement que l'activité normale du cockpit pouvait entraîner une coupure involontaire de l'alimentation en carburant"

Cependant, des experts en sécurité aérienne ont déclaré à Reuters qu'ils ne pouvaient pas être actionnés accidentellement

en raison de leur emplacement et de leur conception .

L'action en justice semble être la première intentée aux États-Unis à la suite de l'accident.

Elle vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés pour les décès de Kantaben Dhirubhai Paghadal, Naavya Chirag Paghadal, Kuberbhai Patel et Babiben Patel, qui faisaient partie des 229 passagers décédés.

Douze membres d'équipage et 19 personnes au sol ont également été tués. Un passager a survécu. Les plaignants sont citoyens de l'Inde ou de la Grande-Bretagne et vivent là-bas.

Le rapport préliminaire des enquêteurs indiens semble disculper Boeing et le fabricant de moteurs GE Aerospace GE.N , mais certains groupes de familles ont critiqué les enquêteurs et la presse, estimant qu'ils s'étaient trop focalisés sur les actions des pilotes.

Bien que la plupart des accidents soient dus à une combinaison de facteurs, les juristes affirment que les avocats représentant les familles des victimes ont tendance à cibler les constructeurs, car ils ne sont pas soumis aux mêmes limites de responsabilité que les compagnies aériennes. De telles stratégies peuvent également augmenter les chances d'utiliser les tribunaux américains, qui sont généralement considérés comme plus généreux envers les plaignants que de nombreux tribunaux étrangers.

L'affaire est Paghadal et al contre Boeing Co et al, Cour supérieure du Delaware, No. N25C-09-145.