Boeing et GE identifient un problème potentiel de joint de moteur sur le 777X, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 22:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du nom du directeur général au paragraphe 2 en Kelly Ortberg, et non Robert Ortberg)

Boeing BA.N et General Electric

GE.N ont identifié un problème potentiel de durabilité concernant un joint sur le moteur qui équipe l'avion 777X de Boeing, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le problème a été révélé pour la première fois par Boeing lors de sa conférence téléphonique sur les résultats la semaine dernière. Il n'affectera pas les livraisons de l'avionneur en 2027, a déclaré Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, lors de la conférence téléphonique.

La découverte pourrait exiger que le joint soit redessiné et adapté lors des futures révisions de maintenance, a ajouté le rapport.

