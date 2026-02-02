Boeing et GE analysent le problème de durabilité potentiel des moteurs du 777X

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de GE et de détails sur le programme de vols d'essai)

GE Aerospace GE.N a déclaré lundi qu'il analysait un problème potentiel de durabilité du moteur GE9X qui équipe le

BA.N 777X de Boeing.

Les responsables de la société ont précisé qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions sur l'importance du problème.

Le problème provient d'un joint dans le moteur, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, a révélé l'affaire la semaine dernière lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, en précisant que la société prévoyait toujours de commencer les livraisons en 2027.

Le 777X a déjà six ans de retard et Boeing a pris plus de 15 milliards de dollars de charges sur le programme.

Boeing n'a pas souhaité faire de commentaire lundi.

Le constructeur poursuit les essais en vol du 777X. Pourtant, jusqu'à présent, en 2026, seuls deux des cinq avions d'essai ont volé, selon les enregistrements de vol sur FlightRadar24, un site web de suivi des vols.

Le moteur GE9X a été certifié par l'organisme américain de réglementation de la sécurité aérienne en 2020.

Selon le rapport de Bloomberg, cette découverte pourrait obliger à revoir la conception du joint et à l'adapter lors des futures révisions de maintenance.