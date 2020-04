Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing envisage une importante émission d'obligations pour lever des fonds Reuters • 29/04/2020 à 07:06









BOEING ENVISAGE UNE IMPORTANTE ÉMISSION D'OBLIGATIONS POUR LEVER DES FONDS NEW YORK (Reuters) - Boeing travaille avec des banques d'investissement sur un plan de financement alimenté par des émissions obligataires de plusieurs milliards de dollars, avec l'objectif de rééquilibrer ses comptes sur fond de déclin de la demande provoqué par la crise sanitaire, ont dit mardi trois sources informées. Ces préparatifs mettent en exergue la confiance de Boeing dans sa faculté à exploiter les marchés de capitaux pour étoffer ses finances, quand bien même il étudie aussi la possibilité de solliciter l'aide du gouvernement américain. Les sources ont déclaré à Reuters que l'avionneur américain avait contacté des banques d'investissement dans l'hypothèse de proposer une offre obligataire aux investisseurs dans les prochains jours, sous réserve que les conditions de marché soient favorables. Elles ont prévenu que le calendrier exact et l'ampleur des émissions n'avaient pas encore été finalisés. D'après l'une des sources, le produit net de l'émission pourrait s'élever à 10 milliards de dollars ou plus, en fonction de la demande. Boeing s'est refusé à tout commentaire. La compagnie devrait communiquer davantage sur ses options mercredi, au moment de la publication de ses résultats du premier trimestre. L'avionneur a aussi envisagé de solliciter le département américain du Trésor dans le cadre d'un programme de 17 milliards de dollars destiné à soutenir les firmes primordiales pour la sécurité nationale des Etats-Unis, ont indiqué les sources. Toutefois le directeur général de Boeing, David Calhoun, se méfie des contraintes qui pourraient accompagner cette aide - notamment l'hypothèse que la compagnie doive céder au gouvernement américain une participation dans son capital. L'une des sources a dit que Boeing examinait aussi la possibilité de profiter de l'aide proposée par la Réserve fédérale américaine (Fed), dont l'un des programmes dernièrement mis sur pied prévoit de soutenir les entreprises émettant des obligations sans leur fixer de conditions strictes. (Greg Roumeliotis et Mike Spector, avec David Shepardson à Washington; version française Jean Terzian)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +1.89%