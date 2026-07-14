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Boeing entouré après ses chiffres de livraisons du 2e trimestre
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 17:37

Boeing rapporte avoir livré un total de 171 appareils commerciaux au cours du 2e trimestre, dont 129 modèles 737 MAX, dix 767, sept 777 et vingt-cinq 787.

Les chiffres des livraisons d'appareils commerciaux ressortent ainsi au-dessus des attentes. Pour rappel, la semaine dernière, Jefferies anticipait un total de 168 livraisons d'appareils commerciaux au cours du trimestre, un chiffre qui était déjà 4% au-dessus de son estimation initiale. Par conséquent, le titre est particulièrement entouré à Wall Street et s'adjuge près de 2%.

Par ailleurs, l'avionneur a rapporté avoir livré un total 35 appareils militaires au cours du trimestre. Dans le détail, il s'agit de six hélicoptères AH-64 Apache neufs et de neuf modèles réhabilités, de quatre CH-47 Chinook neufs et deux rénovés, de trois F15 et trois F/A-18, quatre KC-46 Tanker, trois MH-139, et un P-8.

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