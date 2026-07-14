Boeing entouré après ses chiffres de livraisons du 2e trimestre

Boeing rapporte avoir livré un total de 171 appareils commerciaux au cours du 2e trimestre, dont 129 modèles 737 MAX, dix 767, sept 777 et vingt-cinq 787.

Les chiffres des livraisons d'appareils commerciaux ressortent ainsi au-dessus des attentes. Pour rappel, la semaine dernière, Jefferies anticipait un total de 168 livraisons d'appareils commerciaux au cours du trimestre, un chiffre qui était déjà 4% au-dessus de son estimation initiale. Par conséquent, le titre est particulièrement entouré à Wall Street et s'adjuge près de 2%.

Par ailleurs, l'avionneur a rapporté avoir livré un total 35 appareils militaires au cours du trimestre. Dans le détail, il s'agit de six hélicoptères AH-64 Apache neufs et de neuf modèles réhabilités, de quatre CH-47 Chinook neufs et deux rénovés, de trois F15 et trois F/A-18, quatre KC-46 Tanker, trois MH-139, et un P-8.