Boeing entame les essais de certification formelle du dispositif antigivre pour le moteur du 737, selon Air Current

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Boeing BA.N a commencé les essais formels de certification du nouveau correctif de conception anti-givre du moteur sur son principal avion d'essai 737 Max 10, a rapporté Air Current mardi, citant des personnes familières avec le programme.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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