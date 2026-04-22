Boeing entame les essais de certification formelle du correctif antigivre moteur pour les 737, selon Air Current

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Boeing BA.N a commencé les essais formels de certification du nouveau correctif de conception anti-givre du moteur sur son principal avion d'essai 737 Max 10, a rapporté l'Air Current mardi, citant des personnes familières avec le programme.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.