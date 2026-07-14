Boeing enregistre son plus grand nombre de livraisons au premier semestre depuis 2018

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Dan Catchpole

Boeing BA.N a annoncé mardi avoir livré 64 avions de ligne en juin, contre 60 le mois précédent et en juin 2025.

Boeing a livré 314 appareils au cours du premier semestre, soit une hausse de 12 % par rapport à la même période l'année dernière et le plus grand nombre de livraisons semestrielles pour le constructeur depuis 2018.

Le constructeur américain reste toutefois derrière son rival européen Airbus AIR.PA , qui a livré 89 avions en juin et 351 au cours du premier semestre.

* Les livraisons de Boeing devraient augmenter au second semestre, à mesure que le constructeur accroît la production de son modèle phare, le 737 MAX. La société est actuellement en train d’augmenter la production du 737 , passant de 42 appareils par mois à 47.

* Les livraisons de Boeing en juin comprenaient 42 737 MAX et 13 787.

* Parmises livraisonsde 787 figuraient cinq appareils dont la livraison avait été retardée en raison de retards dans la certification des sièges destinés à la compagnie aérienne en démarrage Riyadh Air.

* Le constructeur aéronautique a livré trois 777-cargo et cinq 767, dont trois destinés à être convertis en avions ravitailleurs KC-46 par la division défense de Boeing.

* Boeing a enregistré 121 nouvelles commandes et huit annulations en juin, soit un total net de 113 nouvelles commandes.

* Boeing a reçu 7 206 commandes pour le 737 MAX, dépassant ainsi son précédent best-seller, le 737 Next Generation, qui avait reçu 7 159 commandes.

* La compagnie aérienne canadienne WestJet a annulé des commandes portant sur six 737, tandis qu’Aviation Capital Group a commandé six 737, qu’elle louera à WestJet.

* À la fin du mois de juin, Boeing avait enregistré 408 commandes après prise en compte des annulations et des conversions.