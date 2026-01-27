 Aller au contenu principal
Boeing en perte trimestrielle
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 16:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges matinaux

** L'unité d'aviation commerciale de BA affiche une perte trimestrielle de 632 millions de dollars; l 'unité de défense et d'espace affiche une perte de 507 millions de dollars

** Cependant, la société affiche un bénéfice net de 8,22 milliards de dollars, soit 10,23 dollars par action, pour le quatrième trimestre, contre une perte de 3,86 milliards de dollars, soit 5,46 dollars par action, un an plus tôt

** La société enregistre également une charge de 565 millions de dollars sur son programme de ravitaillement en vol KC-46 en raison d'une estimation plus élevée des coûts de soutien à la production et de la chaîne d'approvisionnement

** L 'action BA a gagné 22,7 % en 2025

Valeurs associées

BOEING CO
251,445 USD NYSE +1,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

