Boeing en perte trimestrielle

27 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de 2,3 % à 242,7 $ dans les échanges matinaux

** L'unité d'aviation commerciale de BA affiche une perte trimestrielle de 632 millions de dollars; l 'unité de défense et d'espace affiche une perte de 507 millions de dollars

** Cependant, la société affiche un bénéfice net de 8,22 milliards de dollars, soit 10,23 dollars par action, pour le quatrième trimestre, contre une perte de 3,86 milliards de dollars, soit 5,46 dollars par action, un an plus tôt

** La société enregistre également une charge de 565 millions de dollars sur son programme de ravitaillement en vol KC-46 en raison d'une estimation plus élevée des coûts de soutien à la production et de la chaîne d'approvisionnement

** L 'action BA a gagné 22,7 % en 2025