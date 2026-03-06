Boeing en hausse ; le constructeur d'avions est proche d'une commande de 500 avions grâce au sommet Trump-Xi, selon Bloomberg

6 mars - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de 3,7 % à 230,33 $ dans les échanges de l'après-midi

** BA est en train de finaliser l'un des plus gros contrats de son histoire, une commande de 500 avions 737 Max qui devrait être annoncée lorsque le président américain Donald Trump se rendra en Chine pour une visite d'État, rapporte Bloomberg News , citant des personnes familières de l'affaire

** Les parties discutent également d'une vente de gros porteurs comprenant environ 100 Boeing 787 Dreamliner et 777X, selon le rapport

** L'accord concernant les avions à deux couloirs sera probablement annoncé à une date ultérieure et ne devrait pas figurer au programme du prochain sommet, selon le rapport

** Boeing n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** L'action BA a progressé de plus de 2 % cette année, à la dernière clôture