Boeing en hausse après un rapport indiquant que la FAA va restituer une partie de son autorité en matière de certification de navigabilité

26 septembre - ** Les actions de Boeing BA.N augmentent de 5 % à environ 223,5 $ dans les échanges avant bourse

** L'administration fédérale de l'aviation américaine restituera à Boeing le droit de délivrer des certificats de navigabilité pour certains 737 MAX et 787, rapporte Reuters

** Boeing et la FAA délivreront des certificats de navigabilité en alternance dans le cadre du nouveau programme, a ajouté la source.

** 22 courtiers sur 26 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et quatre à "conserver"; leur estimation médiane est de 258,23 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 21% depuis le début de l'année