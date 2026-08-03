Boeing en hausse après que BNP Paribas a relevé sa recommandation sur le titre à “surperformance”

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3 août - ** L'action Boeing BA.N progresse d'environ 5% à 227,01 dollars après que BNP Paribas a relevé la note de Boeing

BA.N de “sous-performance” à “surperformance”

** La société de courtage relève son objectif de cours pour le constructeur aéronautique de 230 à 300 dollars

** Elle estime que les certifications d’appareils à venir devraient stimuler la génération de trésorerie et favoriser la réduction de la dette

** “L’ère d’incertitude post-COVID pour BA est terminée. Au cours de l’année à venir, les certifications des MAX 7/10 et 777X favoriseront la liquidation des stocks et la stabilité opérationnelle”, écrivent les analystes de BNP Paribas

** La banque d’affaires estime que le bilan de Boeing reviendra à un niveau proche de celui d’avant la pandémie à mesure que la société réduira son endettement

** Elle estime que les pertes liées à ses contrats de défense à prix fixe devraient s’atténuer, réduisant ainsi le poids sur le flux de trésorerie consolidé

** Elle s’attend à ce que les dépenses de recherche et développement liées au 777X ainsi que la consommation de trésorerie diminuent à mesure que les essais en vol s’achèvent et que le stock d’appareils existants est livré

** 24 des 29 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou “surpondérer”, 5 “conserver”; leur objectif de cours médian est de 269,50 dollars – données LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 5% depuis le début de l'année