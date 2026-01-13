Boeing en hausse après avoir annoncé les livraisons annuelles les plus élevées depuis 2018

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N ont augmenté de 2,4 % à environ 246 $

** Les livraisons de Boeing ont fait un bond de 72% pour atteindre 600 avions en 2025; Boeing a dépassé son concurrent Airbus AIR.PA en commandes nettes pour la première fois en 7 ans

** Delta Air Lines DAL.N ajoutera 30 nouveaux avions gros porteurs BA 787-10 Dreamliner

** Le loueur d'avions Aviation Capital Group a également finalisé une nouvelle commande de 50 jets 737 MAX

** 24 des 29 sociétés de courtage attribuent à BA une cote d'au moins "achat" et 5 une cote de "maintien"; leur prévision médiane est de 256,96 $ - données compilées par LSEG

** L'action BA a gagné 26,32% en 2025