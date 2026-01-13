 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing en hausse après avoir annoncé les livraisons annuelles les plus élevées depuis 2018
information fournie par Reuters 13/01/2026 à 17:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 janvier - ** Les actions de Boeing BA.N ont augmenté de 2,4 % à environ 246 $

** Les livraisons de Boeing ont fait un bond de 72% pour atteindre 600 avions en 2025; Boeing a dépassé son concurrent Airbus AIR.PA en commandes nettes pour la première fois en 7 ans

** Delta Air Lines DAL.N ajoutera 30 nouveaux avions gros porteurs BA 787-10 Dreamliner

** Le loueur d'avions Aviation Capital Group a également finalisé une nouvelle commande de 50 jets 737 MAX

** 24 des 29 sociétés de courtage attribuent à BA une cote d'au moins "achat" et 5 une cote de "maintien"; leur prévision médiane est de 256,96 $ - données compilées par LSEG

** L'action BA a gagné 26,32% en 2025

Valeurs associées

AIRBUS
220,2000 EUR Euronext Paris +1,87%
BOEING CO
246,810 USD NYSE +2,94%
DELTA AIR LINES
68,880 USD NYSE -3,00%
GE AEROSPACE
326,660 USD NYSE +0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank