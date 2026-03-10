Boeing en baisse après que l'entreprise a déclaré que des défauts de câblage pourraient retarder les livraisons du premier trimestre des avions 737 MAX

10 mars - ** Les actions du constructeur d'avions Boeing BA.N ont baissé de près de 1% à 223,2 dollars dans les échanges de l'après-midi

** La société déclare que les livraisons du premier trimestre de ses avions à fuselage étroit 737 MAX seraient retardées en raison de défauts de câblage

** La société déclare que les avions 737 MAX en service peuvent continuer à fonctionner en toute sécurité et qu'elle ne s'attend pas à ce que le problème ait un impact sur le total des livraisons en fin d'année

** La médiane des objectifs de cours de 29 courtiers couvrant l'action est de 275 $ - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 3,1 % depuis le début de l'année