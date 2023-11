Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: développe l'utilisation de carburant SAF information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - Boeing et le gouvernement américain lancent une initiative visant à l'utilisation du carburant d'aviation durable (SAF) parmi les pays membres de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).



Le ministère américain des Transports, la FAA et Boeing collaboreront avec les économies de l'APEC pour développer le SAF afin de développer l'accès à l'approvisionnement destiné aux compagnies aériennes de la région.



' Le carburant produit de manière durable, qui réduit les émissions de CO2 sur son cycle de vie jusqu'à 85 % par rapport au pétrole, est essentiel pour réduire l'impact climatique de l'aviation ' indique le groupe.



L'initiative soutient l'objectif de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) de zéro émission nette de carbone d'ici 2050.



L'utilisation actuelle du SAF par les compagnies aériennes représente 0,1 % de la demande mondiale de carburant.





