Boeing demande une dérogation à la FAA pour vendre 35 avions cargos 777F supplémentaires
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 23:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'informations sur l'action de la FAA (paragraphe 3) par David Shepardson

Boeing BA.N a demandé vendredi à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) une dérogation aux règles sur les émissions des avions pour lui permettre de vendre 35 Boeing 777F cargo supplémentaires, en invoquant la forte demande des clients et un retard dans la certification de l'avion de nouvelle génération.

Ces règles entreront en vigueur en 2028. Boeing a indiqué que le 777-8 Freighter de nouvelle génération, qui devrait respecter les limites, ne sera pas prêt avant cette date. Boeing a déclaré que la dérogation lui permettrait de répondre à la demande anticipée des clients pour des avions cargo avant que le 777-8F n'entre en service. Boeing a indiqué qu'il souhaitait obtenir l'approbation avant le 1er mai. La société a déclaré qu'elle prévoyait de livrer le premier 777-8F environ deux ans après la première livraison du 777-9, qui est actuellement prévue pour 2027. Sous la direction du président Joe Biden, la FAA a publié en février 2024 des règles finales adoptant des normes internationales visant à réduire la pollution par le carbone de la plupart des gros avions volant dans l'espace aérien américain. Ces règles ne s'appliquent pas aux avions en service avant cette date. Selon Boeing, les gros porteurs sont essentiels à l'exportation des marchandises.

"Sur les 600 milliards de dollars de marchandises exportées par fret aérien en 2024, plus de 260 milliards de dollars ont été transportés par des gros porteurs", a déclaré Boeing. Il a ajouté que chaque avion 777F exporté vers un client étranger contribue à hauteur de 440 millions de dollars en valeur catalogue à une balance commerciale positive, ce qui indique que plus de 15 milliards de dollars de valeur d'exportation américaine pourraient être perdus sans exemption. Boeing affirme que le 777F est l'avion le plus économe en carburant pour le marché mondial du fret et le seul avion cargo à large fuselage en production. L'année dernière, le Congrès a adopté une loi permettant à Boeing de continuer à produire son avion cargo 767 pendant cinq années supplémentaires, jusqu'en 2033, aux États-Unis, l'exemptant ainsi des règles d'efficacité de la FAA qui entreront en vigueur en 2028. L'année dernière, la FAA a déclaré que les avions civils étaient responsables de 9 % des émissions des transports intérieurs et de 2 % de la pollution totale par le carbone aux États-Unis. Sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis ont dévoilé un plan d'action climatique visant à réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l'aviation américain d'ici 2050.

