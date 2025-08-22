Boeing Defense et les Machinistes en grève reprendront les négociations lundi, selon un responsable syndical

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N et les responsables du syndicat des Machinistes devraient reprendre les négociations contractuelles lundi, selon un responsable syndical.

Environ 3 200 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale se sont mis en grève dans les installations de Boeing Defense dans la région de Saint-Louis le 4 août, après avoir rejeté l'offre de contrat de quatre ans de la société.