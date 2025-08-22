 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boeing Defense et les Machinistes en grève reprendront les négociations lundi, selon un responsable syndical
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 19:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N et les responsables du syndicat des Machinistes devraient reprendre les négociations contractuelles lundi, selon un responsable syndical.

Environ 3 200 membres de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale se sont mis en grève dans les installations de Boeing Defense dans la région de Saint-Louis le 4 août, après avoir rejeté l'offre de contrat de quatre ans de la société.

