Boeing Defense et le syndicat parviennent à un accord de principe pour mettre fin à la grève dans la région de St. Louis

Vote sur l'offre de contrat de cinq ans de Boeing prévu vendredi

La grève a commencé après que 67% des travailleurs ont rejeté la proposition de contrat précédente

Boeing prévoit d'embaucher des travailleurs de remplacement le 4 septembre

Boeing Defense BA.N et le syndicat des machinistes ont conclu un accord de principe pour mettre fin à une grève de cinq semaines dans la région de Saint-Louis, ont annoncé les responsables syndicaux mercredi.

Un vote sur l'offre de contrat de cinq ans de Boeing est prévu pour vendredi, selon l'Association internationale des machinistes et des travailleurs de l'aérospatiale (IAM).

Les quelque 3 200 membres dudistrict 837 de l'IAM , qui assemblent les avions de combat de Boeing, se sont mis en grève le 4 août après avoir rejeté à 67 % la dernière proposition de contrat de l'entreprise.

"Nous avons trouvé un moyen d'aller de l'avant avec une offre de contrat de cinq ans qui augmente les salaires de 45 % en moyenne", a déclaré Dan Gillian, vice-président de Boeing Defense, dans un communiqué. "Il s'agit du meilleur accord que nous ayons jamais proposé à IAM 837, et nous encourageons notre équipe à voter oui afin que nous puissions nous remettre au travail pour construire des produits extraordinaires pour nos clients"

L'offre précédente aurait augmenté la rémunération de 40 % en moyenne pendant sa durée de quatre ans, selon l'entreprise.

Le 4 septembre, Boeing a annoncé son intention d'embaucher des travailleurs de remplacement .