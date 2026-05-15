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Boeing déçoit avec "seulement" 200 appareils vendus en Chine
information fournie par AOF 15/05/2026 à 11:59

(Zonebourse.com) - Le titre de l'avionneur a cédé 4,73% hier à Wall Street alors que Donald Trump a fait savoir, à l'occasion de sa visite diplomatique à Pékin, que la Chine allait commander 200 appareils. Paradoxal ? Pas vraiment : en réalité, les analystes tablaient sur une commande bien plus importante, de 500 appareils.

"Ce que les Etats-Unis surnommaient l'accord gagnant 'Boeing, boeuf et haricots' se limitera finalement aux composantes plus modestes 'boeuf et haricots'", constatent ce matin les analystes de chez AlphaValue.

Les observateurs comptaient en effet sur la visite du Trump en Chine pour annoncer ce méga-contrat de 500 appareils. Et la présence, dans la délégation américaine, de Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, ne pouvait être que rassurante. Mais les chiffres annoncés sont finalement bien loin des attentes.

Trump a bien essayé de rassurer en indiquant que "Boeing voulait 150 ventes et en a obtenu 200", mais cela ne trompe personne, et surtout pas le marché.

En fait, "le court-termisme des Etats-Unis ne peut impressionner une Chine qui évalue chacun de ses mouvements dans une perspective de long terme", faisait remarquer ce matin AlphaValue.

Pour rappel, les compagnies chinoises n'ont quasiment pas passé de nouvelle commande auprès de Boeing depuis 2017, à part quelques annonces épisodiques très limitées, souligne Jefferies.

Contacté afin de réagir à cette commande, Boeing n'était pas disponible au moment où nous bouclons ces lignes

Pour rappel, depuis 2010, la Chine a réceptionné 1 477 avions Boeing sur un total de 8 821 livraisons jusqu'en 2025, ce qui représente quelque 17% des livraisons du groupe.

La vente des 200 appareils ("des gros", dixit Trump) devrait néanmoins permettre à Boeing d'accompagner la croissance du marché chinois. L'avionneur mise sur une hausse annuelle moyenne du trafic aérien chinois de 5,3% jusqu'en 2044, et estime que le marché aura besoin d'environ 9 000 appareils sur la période, dont 7 275 monocouloirs et avions régionaux, 1 540 gros-porteurs et 185 avions cargo.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 11:59:00.

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