Boeing creuse ses pertes au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de Boeing reculent de 1% à 17,84 milliards de dollars. Sur cette période, le constructeur aéronautique a accentué ses pertes qui passent de 1,64 milliards de dollars à 6,17 milliards de dollars sur un an. Le free cash flow est toujours négatif passant de 310 millions de dollars à 1,96 milliard de dollars. L'entreprise affiche une perte (non GAAP) par action de 10,44 dollars contre une perte de 3,26 dollars il y a un an à la même période en 2023, Sa marge opérationnelle ajustée est de -33,6% contre -6% un an auparavant.

"Ces résultats reflètent l'impact de l'arrêt de travail décidé par l'International Association of Machinists and Aerospace Workers (le syndicat IAM) et les charges annoncées précédemment sur les programmes commerciaux et de défense", a expliqué Boeing dans un communiqué.

Sur le plan commercial, la société a enregistré sur ce trimestre 49 commandes nettes et livré 116 avions, avec un carnet de commandes de plus de 5 400 avions d'une valeur de 428 milliards de dollars. Les revenus de cette activité ont reculé de 5% à 7,44 milliards de dollars.

