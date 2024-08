Boeing confirme une commande pour des dizaines de 737 MAX de la compagnie El Al

( AFP / JUSTIN TALLIS )

Le constructeur aéronautique américain Boeing a annoncé jeudi la finalisation d'une commande de la part de la compagnie israélienne El Al, fruit de négociations exclusives annoncées début juin, portant sur un maximum de 31 avions 737 MAX.

Il s'agit de "la plus importante commande d'avions effectuée par El Al au cours de ses 76 ans d'existence", a relevé l'avionneur américain dans un communiqué, sans préciser à quelle version de son avion vedette la compagnie aérienne s'était intéressée.

Boeing fabrique actuellement les 737 MAX 8 et 737 MAX 9, mais commercialise aussi deux versions n'ayant pas encore reçu la certification des régulateurs (la plus petite MAX 7 et la plus grande MAX 10).

Leur prix catalogue, à mai 2023, s'étalait de 99,3 à 134,9 millions de dollars.

La compagnie avait précisé en juin que la valeur de la commande se situait entre 2 et 2,5 milliards de dollars, avec des livraisons prévues à partir de 2027.

El Al avait discuté plus d'un an avec Boeing et son concurrent européen Airbus avant d'engager des discussions exclusives avec le groupe de Seattle (nord-ouest).

Elle avait ajouté plus tôt cette année trois 787-9 Dreamliner supplémentaires à son option existante pour six appareils, soit une valeur totale de 2,6 milliards de dollars au prix catalogue.

Dans son communiqué de jeudi, Boeing précise que le premier exemplaire devrait être livré d'ici la fin de l'année.