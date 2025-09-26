Boeing, Concentrix, Costco, Intel... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Boeing

Turkish Airlines commande jusqu'à 75 Boeing 787 Dreamliners et s'engage à acheter davantage de 737 MAX Jets. Cette nouvelle commande permettra de soutenir plus de 123 000 emplois à travers les États-Unis. La compagnie aérienne turque a également annoncé son intention d'acheter jusqu'à 150 avions 737 MAX supplémentaires, ce qui constituera sa plus importante commande d'appareils monocouloirs Boeing une fois finalisée, soit un total de 225 appareils.

Concentrix

Concentrix, dont le titre s'effondre de 22% en avant-Bourse, a déclaré des résultats en-dessous des attentes au troisième trimestre, qui s'accompagnent de prévisions médiocres pour la fin d'année. Le BPA non-GAAP s'élève à 2,78 dollars sur la période, contre 2,87 dollars un an plus tôt et un consensus de 2,86 dollars. Le chiffre d'affaires atteint 2,48 milliards de dollars, contre 2,39 milliards un an auparavant et des prévisions de 2,46 milliards de dollars.

Costco

Costco Wholesale a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre. Le géant américain de la distribution a déclaré un bpa de 5,87 dollars, au-dessus du consensus (5,80 dollars), contre 5,15 dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 86,2 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché (86,06 milliards de dollars), après 79,7 milliards l'an passé à la même période.

Intel

En hausse de 8,87% hier, le titre Intel devrait poursuivre sur sa lancée ce vendredi. La veille, l’action du fabricant de microprocesseurs avait été portée par des informations de Bloomberg révélant que le groupe aurait approché Apple dans le but d’obtenir un investissement de sa part. Aujourd’hui, le Wall Street Journal indique qu’Intel aurait également contacté le taïwanais TSMC dans le but d’obtenir des investissements ou des partenariats de fabrication.

Paccar

Paccar est attendu en forte hausse (+7,40 %) à l’ouverture de Wall Street. Le titre du fabricant de camions est soutenu par une décision de Donald Trump. Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé l’imposition des droits de douane supplémentaires de 25%, dès le 1er octobre, sur tous les " gros camions " fabriqués ailleurs dans le monde et importés aux États-Unis. Avec cette décision, Donald Trump souhaite protéger les constructeurs américains de poids lourds " de la concurrence extérieure déloyale ".