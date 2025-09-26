 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 845,29
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing, Concentrix, Costco, Intel... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 26/09/2025 à 14:57

(AOF) - Boeing

Turkish Airlines commande jusqu'à 75 Boeing 787 Dreamliners et s'engage à acheter davantage de 737 MAX Jets. Cette nouvelle commande permettra de soutenir plus de 123 000 emplois à travers les États-Unis. La compagnie aérienne turque a également annoncé son intention d'acheter jusqu'à 150 avions 737 MAX supplémentaires, ce qui constituera sa plus importante commande d'appareils monocouloirs Boeing une fois finalisée, soit un total de 225 appareils.

Concentrix

Concentrix, dont le titre s'effondre de 22% en avant-Bourse, a déclaré des résultats en-dessous des attentes au troisième trimestre, qui s'accompagnent de prévisions médiocres pour la fin d'année. Le BPA non-GAAP s'élève à 2,78 dollars sur la période, contre 2,87 dollars un an plus tôt et un consensus de 2,86 dollars. Le chiffre d'affaires atteint 2,48 milliards de dollars, contre 2,39 milliards un an auparavant et des prévisions de 2,46 milliards de dollars.

Costco

Costco Wholesale a fait état hier soir de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre. Le géant américain de la distribution a déclaré un bpa de 5,87 dollars, au-dessus du consensus (5,80 dollars), contre 5,15 dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 86,2 milliards de dollars, en ligne avec les attentes du marché (86,06 milliards de dollars), après 79,7 milliards l'an passé à la même période.

Intel

En hausse de 8,87% hier, le titre Intel devrait poursuivre sur sa lancée ce vendredi. La veille, l’action du fabricant de microprocesseurs avait été portée par des informations de Bloomberg révélant que le groupe aurait approché Apple dans le but d’obtenir un investissement de sa part. Aujourd’hui, le Wall Street Journal indique qu’Intel aurait également contacté le taïwanais TSMC dans le but d’obtenir des investissements ou des partenariats de fabrication.

Paccar

Paccar est attendu en forte hausse (+7,40 %) à l’ouverture de Wall Street. Le titre du fabricant de camions est soutenu par une décision de Donald Trump. Sur son réseau social Truth, le président des États-Unis a annoncé l’imposition des droits de douane supplémentaires de 25%, dès le 1er octobre, sur tous les " gros camions " fabriqués ailleurs dans le monde et importés aux États-Unis. Avec cette décision, Donald Trump souhaite protéger les constructeurs américains de poids lourds " de la concurrence extérieure déloyale ".

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BOEING CO
213,500 USD NYSE 0,00%
CONCENTRIX
54,9900 USD NASDAQ 0,00%
COSTCO WHSL
943,3100 USD NASDAQ 0,00%
INTEL
33,9900 USD NASDAQ 0,00%
PACCAR
95,5700 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/09/2025 à 14:57:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank