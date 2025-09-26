 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Football: Le Trophée des champions entre le PSG et l'OM se déroulera au Koweït
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 17:06

L'OM et le PSG s'oppose lors d'un match de Ligue 1 à Marseille

PARIS - Le Trophée des champions qui opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille aura lieu au Koweït le 8 janvier 2026, a annoncé vendredi la Ligue de football professionnel (LFP) dans un communiqué.

La rencontre entre le PSG, champion de France et vainqueur de la Coupe de France, et l'OM, son dauphin en Ligue 1, se déroulera au stade Jaber Al-Ahmad d'une capacité de 58.000 places.

La Côte d'Ivoire et Oman étaient également candidats pour recevoir la 31e édition du Trophée des champions.

L'an passé, le Trophée des champions avait été disputé en janvier à Doha alors qu'il était initialement prévu en août à Pékin.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean-Stéphane Brosse)

