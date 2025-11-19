Boeing compense le recul de la flotte de flydubai par une nouvelle commande d'avions à réaction

Boeing fait un retour partiel avec une commande de flydubai au salon de l'aéronautique

Airbus a fortement insisté sur la conclusion d'un accord avec flydubai, selon le directeur général du transporteur

Emirates lève le voile sur la commande d'Airbus dans une démarche de conciliation

Forte demande pour les avions-cargos

Boeing BA.N a riposté au salon aéronautique de Dubaï en passant une commande provisoire de 75 de ses 737 MAX à flydubai mercredi, un jour après que le client de longue date de Boeing ait passé une commande pour 150 avions A321neo concurrents à son grand rival Airbus AIR.PA .

La défection d'Airbus a été l'un des principaux sujets de discussion du plus grand événement aéronautique du Moyen-Orient, qui s'est tenu sur le site d'un nouvel aéroport qui accueillera flydubai d'ici 2032.

La commande de Boeing comprend des options pour 75 jets supplémentaires, a déclaré flydubai.

LE directeur général DE FLYDUBAI ESTIME QUE BOEING POURRAIT SORTIR RENFORCÉ DES CRISES

Boeing a continué à négocier un accord impliquant des dizaines de jets pour récupérer une partie de sa part de la croissance de l'un de ses plus importants opérateurs de 737 MAX, a rapporté Reuters cette semaine.

L'accord permet à flydubai de choisir à une date ultérieure laquelle des trois variantes du 737 MAX lui convient.

Dans une interview , le directeur général Ghaith Al Ghaith a exprimé sa confiance dans le redressement de Boeing après les récentes crises, mais a déclaré à Reuters que les jets d'Airbus avaient été choisis principalement pour leur rayon d'action et leur taille.

"Pour moi, Boeing est presque comme ma maison. Et je suis très proche des dirigeants de Boeing", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il avait vu la dynamique du constructeur d'avions s'améliorer au cours des dernières semaines et des derniers mois.

"Ma prédiction est qu'ils sortiront encore plus forts de cette crise qui, je pense, est presque derrière eux", a-t-il ajouté.

Une série de crises liées à la sécurité, à l'industrie et à la réglementation a plongé Boeing dans l'endettement et réduit la production, laissant Airbus en position de force sur le marché très actif des avions à fuselage étroit.

"Ils ont donné plus de travail à Boeing... mais (l'A321neo) augmente la capacité ou les opportunités pour eux à l'avenir ", a déclaré l'analyste John Strickland.

Al Ghaith a refusé de discuter des détails des négociations, mais a déclaré qu'Airbus avait "toujours été très concentré, déterminé, voire je dirais même agressif, pour obtenir l'accord".

Airbus se dirigeait vers une courte victoire au salon alors que la plupart des acheteurs professionnels commençaient à quitter l'événement biennal, avec 200 commandes fermes ou provisoires - à l'exclusion des contrats existants pour lesquels seul le nom de l'acheteur a été révélé.

Boeing a obtenu un total de 184 commandes ou accords provisoires, selon un décompte de Reuters.

EMIRATES DÉVOILE SA COMMANDE D'A350-900

Airbus s'est taillé la part du lion dans la partie la plus chaude du marché des avions à réaction ces dernières années, l'A321neo ayant pris le pas sur le plus grand équivalent disponible de Boeing, le 737 MAX 10, qui devrait entrer en service l'année prochaine après des retards de certification.

Au sommet du marché, Boeing a dominé la première journée du salon avec une commande surprise de 38 milliards de dollars pour le 777X de la part d'Emirates, qui continue à soutenir le jet pour répondre à la demande malgré de longs retards de développement.

Le président de la compagnie aérienne, Tim Clark, a déclaré mardi qu'il n'était pas encore prêt à acheter l'Airbus A350-1000 concurrent, en raison des questions relatives aux performances des moteurs dans les conditions difficiles du Golfe, mais il a fait l'éloge du plus petit A350-900 qu'Emirates a commencé à prendre il y a un an.

Mercredi, Emirates a révélé une commande précédemment non divulguée de huit Airbus AIR.PA A350-900 supplémentaires, un jour après avoir exclu une commande immédiate d'A350-1000 plus grands.

La décision de rendre publique la commande pendant le salon aéronautique, précédemment affichée comme une transaction avec un acheteur anonyme, a été perçue comme un geste de soutien après qu'Emirates a passé sa commande de 777X , d'une ampleur inattendue, lundi, ont déclaré les délégués.

Le salon de l'aviation a continué à refléter la demande pour les avions-cargos malgré les tensions commerciales mondiales.

La compagnie azerbaïdjanaise Silk Way West Airlines a signé un contrat portant sur deux A350F cargo supplémentaires et la compagnie libyenne Buraq Air a signé un accord provisoire portant sur l'achat de 10 A320neo pour le transport de passagers, a indiqué Airbus.