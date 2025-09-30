Boeing commence à travailler sur le remplacement du 737 MAX, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Boeing BA.N prévoit un nouvel avion monocouloir qui succéderait au 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.
