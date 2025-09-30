information fournie par Reuters • 30/09/2025 à 03:08

Boeing commence à travailler sur le remplacement du 737 MAX, selon le WSJ

Boeing BA.N prévoit un nouvel avion monocouloir qui succéderait au 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.