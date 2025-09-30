 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Boeing commence à travailler sur le remplacement du 737 MAX, selon le WSJ
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 03:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N prévoit un nouvel avion monocouloir qui succéderait au 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer cette information dans l'immédiat.

Valeurs associées

BOEING CO
217,060 USD NYSE -1,89%
