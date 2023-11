Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: commande majeure d'Ethiopian Airlines information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Boeing annonce qu'Ethiopian Airlines a convenu de commander 11 avions 787 Dreamliner et 20 avions 737 MAX, avec une possibilité de 15 et 21 jets supplémentaires, respectivement, soit le 'plus important achat d'avions Boeing jamais réalisé dans l'histoire de l'Afrique'.



Le groupe américain précise que la commande de 787 se compose des variantes 787-8 et 787-9, qui 'apportent de meilleures performances environnementales et un meilleur confort aux passagers sur leurs marchés respectifs'.



Le constructeur aéronautique et Ethiopian Airlines ont également convenu de travailler ensemble pour fournir des services de modification de la cabine des avions 787 Dreamliner existants du transporteur éthiopien.





Valeurs associées BOEING CO NYSE +3.99%