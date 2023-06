Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: commande de quatre 737-7 par Luxair information fournie par Cercle Finance • 21/06/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Boeing annonce, au salon du Bourget, que Luxair a sélectionné le 737-7 dans le cadre de sa stratégie de croissance de sa flotte de monocouloirs, faisant de la compagnie aérienne luxembourgeoise le client de lancement européen de cet appareil.



Depuis mars 2023, Luxair a passé des commandes pour quatre 737-8. Avec l'annonce de ce jour, l'engagement de ce transporteur pour quatre 737-7 portera à huit les commandes fermes de Luxair pour la gamme 737.



Luxair louera également dans un premier temps deux 737-8, prévus pour l'été 2023, avant de prendre livraison directe de son premier 737-8. Elle exploite actuellement une flotte de 19 avions, dont huit 737 Next-Generation.





