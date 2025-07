Boeing: commande de 787 Dreamliner par Gulf Air information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 10:07









(Zonebourse.com) - Boeing indique avoir signé un accord avec Gulf Air portant sur l'achat par ce dernier de 12 avions 787 Dreamliner avec des options pour six autres, alors que cette compagnie aérienne cherche à développer davantage son réseau international.



Une fois finalisée, cette commande portera le carnet de commandes fermes du transporteur basé à Bahreïn à 14 gros-porteurs polyvalents et soutiendra 30.000 emplois à travers les États-Unis, selon le constructeur aéronautique.



Avec 10 avions 787 en service, cet appareil sert déjà d'épine dorsale aux opérations long-courriers de Gulf Air, reliant plus de 50 destinations. Les nouveaux exemplaires desserviront des marchés nouveaux et existants en Asie, en Europe et aux États-Unis.





