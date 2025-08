Boeing: commande de 14 avions 777-9 par Cathay Pacific information fournie par Cercle Finance • 06/08/2025 à 09:37









(Zonebourse.com) - Boeing annonce que Cathay Pacific, transporteur aérien basé à Hong Kong, lui a passé une commande pour 14 avions de passagers 777-9 supplémentaires, portant son carnet de commandes à 35 exemplaires de ce plus grand avion bimoteur du monde.



Conçu pour réduire la consommation de carburant et les émissions en moyenne de 20% et le bruit de 40% par rapport aux avions qu'il remplace, le 777-9 permettra à Cathay Pacific de répondre efficacement à la demande croissante sur les principaux marchés mondiaux.



L'ajout du dernier modèle, le 777-9, réduira encore les coûts d'exploitation de la compagnie aérienne alors qu'elle modernise sa flotte et étend ses activités de transport de passagers et de fret sur les liaisons long-courriers et ultra-long-courriers.





Valeurs associées BOEING CO 224,670 USD NYSE +1,03%