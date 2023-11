Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Boeing: commande confirmée par Royal Air Maroc information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 14:42









(CercleFinance.com) - Boeing annonce que Royal Air Maroc a confirmé une commande pour deux avions 787-9 Dreamliner, une commande qui n'était auparavant pas identifiée sur le site commandes et livraisons du constructeur aéronautique.



'Les deux Boeing 787-9 Dreamliner permettront à Royal Air Maroc d'étendre à court terme son réseau long-courrier en réponse aux conditions de marché très favorables en 2023', explique Abdelhamid Addou, PDG de la compagnie nord-africaine.



Cette commande s'inscrit aussi dans la modernisation de sa flotte de gros-porteurs. Royal Air Maroc a augmenté son nombre d'avions de ce type avec une combinaison de 787-8 et de 787-9 au cours des neuf dernières années.





