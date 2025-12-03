Boeing chute alors que la FTC exige des ventes d'actifs de Spirit AeroSystems pour approuver la fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 décembre - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de près de 2,4 % à environ 200,6 dollars
** La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) exige que BA cède plusieurs actifs de Spirit AeroSystems
SPR.N pour procéder à la fusion
** Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet d'acquisition par Boeing du fournisseur aéronautique pour un montant de 8,3 milliards de dollars
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 13,5 % depuis le début de l'année
