Boeing chute alors que la FTC exige des ventes d'actifs de Spirit AeroSystems pour approuver la fusion
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 18:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions de Boeing BA.N chutent de près de 2,4 % à environ 200,6 dollars

** La Commission fédérale américaine du commerce (FTC) exige que BA cède plusieurs actifs de Spirit AeroSystems

SPR.N pour procéder à la fusion

** Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet d'acquisition par Boeing du fournisseur aéronautique pour un montant de 8,3 milliards de dollars

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 13,5 % depuis le début de l'année

