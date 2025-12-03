Boeing cherche à conclure la fusion avec Spirit AeroSystems cette année, la FTC ayant ordonné des cessions

La FTC veut empêcher Boeing de prendre un avantage déloyal sur Airbus et les entreprises militaires

Boeing espère finaliser la fusion avec Spirit d'ici la fin de l'année malgré l'injonction de la FTC

Les actions Boeing chutent de 3,1 %, les actions Spirit AeroSystems progressent de 3,5 %

Boeing BA.N a déclaré mercredi qu'il pourrait conclure son

acquisition du fabricant d'ailes et de fuselages Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars d' ici la fin de l'année, après qu'une autorité de régulation américaine a déclaré qu'il pouvait aller de l'avant, à condition qu'il effectue des désinvestissements qui ont été largement convenus avec son rival Airbus AIR.PA .

Les actions de Boeing ont chuté de 3 % et celles de Spirit ont augmenté de 3,5 % à la suite de la décision de la Federal Trade Commission, qui vise à résoudre les problèmes de concurrence liés à l'achat par Boeing du plus grand fournisseur d'aérostructures au monde.

L'opération scinde , qui connaît des difficultés financières, et Spirit , qui faisait partie de Boeing jusqu'en 2005 et était en proie à des problèmes. Boeing reprend l'essentiel de Spirit, qui fabrique des fuselages de 737, tandis qu'Airbus reprend des installations en Caroline du Nord et à Belfast, en Irlande du Nord.

La transaction totale, y compris la part d'Airbus et d'autres éléments, est évaluée à 8,3 milliards de dollars.

Spirit a été cité comme l'une des sources de retard dans plusieurs programmes , notamment le 737 de Boeing et les A350 et A220 d'Airbus .

L'ordonnance de la FTC exige les cessions à Airbus, ainsi que la vente des activités de Spirit à Subang, en Malaisie, qui fournit des composants à Airbus et à Boeing. Une vente à Composites Technology Research Malaysia a été négociée au début de l'année.

La commande impose également à Spirit de continuer à fournir les concurrents de Boeing en lice pour les futurs programmes d'avions militaires. La division défense de Boeing a remporté le contrat pour le premier chasseur de sixième génération de l'armée américaine, le F-47, au début de cette année, et elle est en concurrence pour le contrat du chasseur F/A-XX de la marine américaine.

L'ordonnance proposée par la FTC ajouterait une surveillance réglementaire supplémentaire à la mise en œuvre de la fusion, avec la nomination de deux contrôleurs, l'un pour la FTC et l'autre représentant le Pentagone.

Ces cessions répondraient aux préoccupations de la FTC, qui craint que la fusion ne permette à Boeing de contrôler injustement la chaîne d'approvisionnement d'Airbus et d'évincer ses concurrents dans le secteur de la défense.

"Nous nous félicitons de l'approbation par la Commission fédérale du commerce des États-Unis de notre acquisition de Spirit AeroSystems", a déclaré un porte-parole de Boeing. "Bien que la transaction n'ait pas encore été finalisée, nous sommes déterminés à mener à bien les étapes restantes nécessaires à la finalisation de l'acquisition."

Un porte-parole de Spirit a confirmé que la transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois de décembre.

La réduction des problèmes de qualité de fabrication chez Spirit a été une priorité pour Boeing dans ses efforts pour stabiliser la production du 737 .

L'accord donne à Airbus le contrôle direct de l'usine de Belfast en difficulté. Les anciennes installations historiques de Short Brothers ont affiché une perte d'environ 670 millions de dollars en 2024.

Dans une déclaration déposée en juillet, l'usine de Belfast a indiqué qu'elle avait besoin de fonds supplémentaires pour rester à flot et faire face à ses prochaines obligations.

L'accord comprend un versement de 439 millions de dollars à Airbus pour compenser les pertes qu'il devra absorber.