 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Boeing avait signalé en 2011 une pièce fissurée dans l'accident mortel d'UPS
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 22:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long du rapport du NTSB, des commentaires d'experts, du refus de commentaire de la FAA et des commentaires de Boeing) par David Shepardson et Allison Lampert

Une pièce fissurée trouvée sur un avion cargo MD-11 d'UPS UPS.N qui s'est écrasé en novembre dans le Kentucky avait été signalée dans une lettre de service de Boeing plus de dix ans auparavant, a déclaré mercredi le National Transportation Safety Board (NTSB). Quinze personnes, dont trois membres d'équipage, ont trouvé la mort dans le crash incendiaire à l'aéroport de Louisville, un incident qui a conduit à l'immobilisation au sol du modèle d'avion-cargo MD-11 .

Le NTSB a déclaré que son enquête a révélé des fissures de fatigue dans une structure de support sur le pylône gauche qui se connecte à l'aile et au moteur de l'avion, connue sous le nom de course de roulement. La lettre de Boeing datant de 2011 faisait état de quatre défaillances antérieures de la bague de roulement sur trois avions qui nécessitaient des inspections visuelles, mais elle ne considérait pas qu'il s'agissait d'un problème de sécurité en vol, a déclaré le NTSB. La pièce devrait normalement être inspectée tous les cinq ans, selon la lettre de Boeing.

La FAA s'est refusée à tout commentaire. Boeing a déclaré qu'il continuait à soutenir l'enquête menée par le NTSB, mais n'a pas commenté la lettre.

Anthony Brickhouse, expert en sécurité aérienne, a déclaré que le bulletin de service de Boeing cité dans la mise à jour signalait une situation de fatigue.

"Si la fatigue n'est pas gérée correctement, il est évident qu'elle peut devenir un problème de sécurité en vol", a déclaré M. Brickhouse.

La mise à jour du NTSB indique également que le premier moteur de l'avion d'UPS a pris feu, tandis que la poussée du second moteur présentait des anomalies.

Normalement, un avion trimoteur fonctionnant avec deux moteurs en état de marche devrait pouvoir monter.

Les enquêteurs s'intéresseront à l'ingestion éventuelle de débris, selon les experts.

Valeurs associées

BOEING CO
242,575 USD NYSE -0,75%
FEDEX
313,620 USD NYSE +1,27%
UPS (UNITED PARCEL SER.) B
107,380 USD NYSE +0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank