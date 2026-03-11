 Aller au contenu principal
Boeing aurait décroché un contrat de 289 MUSD pour fournir 5 000 bombes guidées à Israël
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:52

Cette commande d'armement aérien permettrait à l'avionneur américain de renforcer ses liens avec l'État hébreu même si les livraisons ne sont pas attendues avant plusieurs années, croit savoir Reuters.

Boeing aurait signé un contrat d'environ 289 millions de dollars avec Israël pour la fourniture de près de 5 000 bombes guidées larguées par avion, selon une source citée par Reuters.

Ces munitions correspondent à la "Small Diameter Bomb" (SDB), une bombe guidée de précision capable d'être tirée depuis des avions de chasse contre des cibles situées à plus de 64 kilomètres. Les premières livraisons ne devraient toutefois pas intervenir avant 36 mois et ne sont pas liées aux frappes aériennes américano-israéliennes en cours contre l'Iran, selon Bloomberg News.

L'an dernier, Boeing avait déjà obtenu un contrat de 8,6 milliards de dollars du Pentagone pour produire et livrer des avions de combat F-15 destinés à l'armée israélienne dans le cadre d'une vente militaire étrangère entre les deux pays.

Plus récemment, l'administration américaine a également accéléré la vente de plus de 20 000 bombes à Israël pour environ 650 MUSD, tandis que le Département d'État a validé plus de 6,5 MdsUSD de ventes militaires potentielles supplémentaires, incluant des hélicoptères Apache produits par Boeing.

Le titre Boeing recule de 0,7% peu avant 15h à Paris.

Valeurs associées

BOEING CO
217,260 USD NYSE -0,22%
2 commentaires

  • 15:20

    J'espere que les pays Arabes vont commencer à Boycoter Boeing !Mais je pense que ces pays la n'en ont que faire des Palestiniens et des Gazaouis

