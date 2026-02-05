 Aller au contenu principal
Boeing atteint les 100 livraisons dans son programme LGE pour les 787
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 07:25

Boeing indique avoir mené à bien sa 100e livraison du 787 Landing Train Exchange (LGE), à la compagnie aérienne japonaise ANA (All Nippon Airways) qui a ainsi reçu et installé des ensembles de train d'atterrissage via ce programme sur 30 de ses appareils 787.

"Cette étape renforce notre engagement à fournir aux compagnies aériennes des pièces essentielles lorsque et où cela est nécessaire afin de maximiser la disponibilité de la flotte et de renforcer la résilience opérationnelle", explique Boeing Global Services.

"Nous investissons également dans la capacité de notre pool de plateformes d'échange et l'élargissons pour répondre aux besoins croissants de nos clients alors qu'ils entament leur cycle de révision de 787-9", poursuit-il.

Au cours des 20 dernières années, le constructeur aéronautique américain a réussi à contracter des échanges pour plus de 480 avions 787 exploités par 34 compagnies aériennes dans le cadre de son programme LGE.

Valeurs associées

BOEING CO
235,850 USD NYSE +1,19%
