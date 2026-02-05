Boeing atteint les 100 livraisons dans son programme LGE pour les 787
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 07:25
"Cette étape renforce notre engagement à fournir aux compagnies aériennes des pièces essentielles lorsque et où cela est nécessaire afin de maximiser la disponibilité de la flotte et de renforcer la résilience opérationnelle", explique Boeing Global Services.
"Nous investissons également dans la capacité de notre pool de plateformes d'échange et l'élargissons pour répondre aux besoins croissants de nos clients alors qu'ils entament leur cycle de révision de 787-9", poursuit-il.
Au cours des 20 dernières années, le constructeur aéronautique américain a réussi à contracter des échanges pour plus de 480 avions 787 exploités par 34 compagnies aériennes dans le cadre de son programme LGE.
Valeurs associées
|235,850 USD
|NYSE
|+1,19%
