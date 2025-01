Boeing anticipe de fortes pertes au quatrième trimestre

(AOF) - Boeing a publié hier ses résultats préliminaires du quatrième trimestre 2024. Sur cette période, le constructeur aéronautique table sur un chiffre d'affaires de 15,2 milliards de dollars et une perte par action de 5,46 dollars. Le consensus des analystes de FactSet anticipait, avant ces annonces, sur un chiffre d'affaires de 16,55 milliards de dollars et une perte nette de 1,55 dollar par action. L'entreprise a annoncé une charge de 1,1 milliard de dollars dans sa branche aviation commerciale et de 1,7 milliard de dollars dans sa branche Défense, Espace et Services.

Le groupe a expliqué ces contre-performances par les conséquences de la grève de plus de cinquante jours menée à l'automne par près de 33 000 ouvriers près de Seattle.

