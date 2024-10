Boeing annonce une augmentation de capital de 19 milliards de dollars

AOF - EN SAVOIR PLUS

En milieu de semaine dernière, 64% des salariés de Boeing dans la région de Seattle ont rejeté le dernier projet d'accord proposé par le constructeur aéronautique américain pour arrêter la grève en cours. Boeing a en outre creusé ses pertes au troisième trimestre à plus de 6 milliards de dollars.

Boeing prévoit d'accorder aux "underwriters" des offres une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 13,5 millions d'actions ordinaires supplémentaires et 750 millions de dollars de certificats de dépôt, uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant.

Boeing a l'intention d'utiliser le produit net des offres pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui peut inclure le remboursement de la dette, l'augmentation du fonds de roulement, les dépenses d'investissement, le financement et les investissements dans les filiales de la société. Il a besoin de cette injection de capitaux pour conserver sa note de crédit investment grade.

(AOF) - Empêtré dans des difficultés opérationnelles et dans une importante grève, le constructeur aéronautique va lever 19 milliards de dollars. Le concurrent d'Airbus va émettre 90 millions de nouvelles actions ordinaires, soit 13,95 milliards de dollars au cours de clôture de vendredi, et environ 5 milliards de dollars de certificats de dépôt.

