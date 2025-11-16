Boeing annonce l'imminence d'un partenariat pour l'exportation de l'avion d'entraînement T-7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N est sur le point d'annoncer un partenariat en vue d'un appel d'offres international pour son avion d'entraînement T-7, ont déclaré dimanche des cadres de la société, soulignant la croissance rapide de la demande pour des avions d'entraînement militaires légers.

Reuters a rapporté en juillet que Boeing et le suédois Saab SAABb.ST étaient en pourparlers avec le britannique BAE Systems BAES.L pour faire équipe sur un futur remplacement de l'avion d'entraînement Hawk du Royaume-Uni.

Boeing et Saab ont développé conjointement l'avion d'entraînement avancé T-7 pour l'armée de l'air américaine, tandis que la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle envisageait de remplacer sa flotte d'avions d'entraînement Hawk hors production, dont une partie est immédiatement reconnaissable grâce à l'équipe de voltigeurs Red Arrows.

Interrogé lors d'une réunion d'information précédant le salon aéronautique de Dubaï sur la question de savoir si le partenariat imminent répondrait aux besoins de la Grande-Bretagne en matière d'avions d'entraînement, le directeur général de Boeing pour la défense, l'espace et la sécurité, Steve Parker, a répondu "Watch this space", mais n'a pas souhaité fournir d'autres détails.

Les responsables de Boeing ont déclaré que l'annonce de la coopération prévue interviendrait au cours de la semaine prochaine et que la demande globale d'avions d'entraînement couvrait les principaux marchés, y compris l'Europe et l'Asie.

En juin, un examen de la stratégie de défense britannique a recommandé le remplacement du Hawk de BAE, et le gouvernement a déclaré qu'il accueillerait favorablement l'intérêt de fournisseurs basés au Royaume-Uni.

BAE a déclaré qu'elle n'avait pas encore décidé de développer un nouveau jet pour remplacer le Hawk, dont la chaîne de production a été fermée en 2000.