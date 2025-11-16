 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 170,09
-0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Boeing annonce l'imminence d'un partenariat pour l'exportation de l'avion d'entraînement T-7
information fournie par Reuters 16/11/2025 à 12:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Boeing BA.N est sur le point d'annoncer un partenariat en vue d'un appel d'offres international pour son avion d'entraînement T-7, ont déclaré dimanche des cadres de la société, soulignant la croissance rapide de la demande pour des avions d'entraînement militaires légers.

Reuters a rapporté en juillet que Boeing et le suédois Saab SAABb.ST étaient en pourparlers avec le britannique BAE Systems BAES.L pour faire équipe sur un futur remplacement de l'avion d'entraînement Hawk du Royaume-Uni.

Boeing et Saab ont développé conjointement l'avion d'entraînement avancé T-7 pour l'armée de l'air américaine, tandis que la Grande-Bretagne a déclaré qu'elle envisageait de remplacer sa flotte d'avions d'entraînement Hawk hors production, dont une partie est immédiatement reconnaissable grâce à l'équipe de voltigeurs Red Arrows.

Interrogé lors d'une réunion d'information précédant le salon aéronautique de Dubaï sur la question de savoir si le partenariat imminent répondrait aux besoins de la Grande-Bretagne en matière d'avions d'entraînement, le directeur général de Boeing pour la défense, l'espace et la sécurité, Steve Parker, a répondu "Watch this space", mais n'a pas souhaité fournir d'autres détails.

Les responsables de Boeing ont déclaré que l'annonce de la coopération prévue interviendrait au cours de la semaine prochaine et que la demande globale d'avions d'entraînement couvrait les principaux marchés, y compris l'Europe et l'Asie.

En juin, un examen de la stratégie de défense britannique a recommandé le remplacement du Hawk de BAE, et le gouvernement a déclaré qu'il accueillerait favorablement l'intérêt de fournisseurs basés au Royaume-Uni.

BAE a déclaré qu'elle n'avait pas encore décidé de développer un nouveau jet pour remplacer le Hawk, dont la chaîne de production a été fermée en 2000.

Valeurs associées

BAE SYSTEMS
1 807,000 GBX LSE +0,03%
BOEING CO
194,520 USD NYSE -0,03%
SAAB RG-B
527,250 SEK LSE Intl -1,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des piétons passent devant le magasin Galeries Lafayette à Bombay le 15 octobre 2025 ( AFP / Punit PARANJPE )
    L'Inde, un marché prometteur mais difficile à conquérir pour le luxe français
    information fournie par AFP 16.11.2025 12:55 

    L'Inde, nouvel eldorado des maisons de luxe françaises? Depuis 20 ans, les marques les plus prestigieuses en rêvent, mais le pays le plus peuplé de la planète reste encore loin de combler leurs attentes. "C'est un marché prometteur mais qui reste compliqué", souligne ... Lire la suite

  • Manuel Valls arrive à la cérémonie d'hommage aux victimes du 13-Novembre au Bataclan, le 13 novembre 2025 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Le second quinquennat Macron est "un naufrage", selon Valls
    information fournie par AFP 16.11.2025 11:47 

    Le second quinquennat d'Emmanuel Macron est un "naufrage", a fustigé dimanche l'ex-Premier ministre Manuel Valls, qui s'inquiète d'une "crise de régime" et a répété sa "colère" après son départ du ministère des Outre-mer lors du dernier remaniement. "Ce deuxième ... Lire la suite

  • Une photo de Camilo Castro sur une pancarte, lors d'un rassemblement d'Amnesty International et sa famille pour protester contre sa détention au Venezuela, à Toulouse, le 20 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Le Français Camilo Castro, détenu au Venezuela, de retour vers la France
    information fournie par AFP 16.11.2025 11:39 

    Après les sorties de prison de Cécile Kohler et Jacques Paris en Iran et la grâce de l'écrivain Boualem Sansal en Algérie, un Français détenu au Venezuela depuis fin juin, Camilo Castro, a été libéré et est en vol vers Paris, ont annoncé dimanche matin les autorités ... Lire la suite

  • Improductive pour certains, indispensable à l'investissement et à l'économie pour d'autres, l'épargne des Français est un objet de convoitise à l'heure du débat budgétaire au Parlement ( AFP / DENIS CHARLET )
    Budget: l'épargne des Français, objet de convoitise
    information fournie par AFP 16.11.2025 11:17 

    Improductive pour certains, indispensable à l'investissement et à l'économie pour d'autres, l'épargne des Français est un objet de convoitise à l'heure du débat budgétaire au Parlement. - Taux d'épargne record Le taux d'épargne des Français a grimpé à 18,9% de ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank